Накануне стало известно, что Регина Тодоренко заняла второе почетное место в списке самых высокооплачиваемых блогеров Инстаграма. Ведущая посвятила этому событию пост в своей социальной сети.

Накануне стало известно, что Регина Тодоренко заняла второе почетное место в спискесамых высокооплачиваемых блогеров Инстаграма. Ведущая посвятила этому событию пост в своей социальной сети.На снимке звезда предстала в очень дерзком образе. Она облачилась в черное боди и кожаную косуху. Дополнил образ ошейник."#Forbes утверждает, что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров #instagram. На первом месте @xenia_sobchak – 1 600 000 $. На втором месте – я со своими 860 000 $ . Ну, что ж , раз так пишут , значит, так и есть. Отличная мотивация😉 От такой ошеломительной информации я аж вспомнила , как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЁМ СНЕ 😆😁😆😆😁. Ну, погоди , #Forbes (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.Регина также отметила, что теперь у нее появился еще больший стимул создавать крутые проекты. Она пообещала, что очень скоро порадует фанатов новинками.20 Ноя 2019 в 6:00 PSTФолловеры пришли в восторг и от радостного известия, и от фото Тодоренко. "Вот это 🔥🔥 😍😍 Ты роскошна", "Ты оч крутая, так держать👍", "Шикарная😍", "Очень круто!", "Регина – леди олигарх 😎", – восторгались подписчики.