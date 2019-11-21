На Москву с востока надвигается антициклон. Он станет причиной рекордного в 21 веке скачка атмосферного давления.

На Москву с востока надвигается антициклон. Он станет причиной рекордного в 21 веке скачка атмосферного давления.О предстоящем периоде жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишкове. По его словам, горожане будут чувствовать себя так, будто их погрузили в глубокую шахту.Специалист утверждает, что катаклизм повлияет на состояние людей. Особенно внимательными надо быть тем, кто страдает от заболеваний сердца и легких.На данный момент атмосферное давление в столице составляет примерно 771 миллиметров ртутного столба. Нормой для ноября считается 747. Синоптик утверждает, что это рекордная отметка за 19 лет.К слову, предыдущий рекорд был остановлен три года назад. Зафиксированные 21 ноября 2016 года данные показали отметку в 764,8 миллиметров ртутного столба.24 Сен 2013 в 5:10 PDTЧтобы обезопасить себя, гипертоникам следует внимательно отнестись к своему рациону питания. Необходимо увеличить количество потребляемых в день фруктов, овощей и круп, сообщает издание .