Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы. РФС готов найти провокаторов и наказать их.

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы. РФС готов найти провокаторов и наказать их.Естественно, что футбольные власти несколько ограничены в своих возможностях, однако как сообщил журналистам генеральный секретарь РФС Александр Алаев, Союз "всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду": "Те, кто занимались провокациями – не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020"."На очередном матче сборной мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы, — цитирует "Спорт-экспресс" пресс-релиз РФС. – Мы не можем оставить такой случай без последствий".