Точка в расследовании трагедии, которая в сентябре потрясла всю область, пока не поставлена.

Точка в расследовании трагедии, которая в сентябре потрясла всю область, пока не поставлена. Родители подростков, погибших под колёсами лихача на пешеходном переходе в Мелехово считают, что виновник находился в состоянии опьянения. И настаивают на более тщательном расследовании.Фото сделано за день до смерти. Сбитые 4 сентября на пешеходном переходе в Мелехово 13-летние одноклассники Владик и Вика дружили с самого детства. Их так и похоронили - рядом. Сегодня потерявшие своих детей родители вместе борются за объективное расследование. Они не согласны с результатами медицинского освидетельствования задержанного. Зафиксировано, что в день катастрофы в его крови не было следов опьяняющих веществ, а в экспертизе, сделанной через день, - что были.«Четвертого числа, это было полдвенадцатого ночи, все у него сделали, и его сотрудник ДПС увез домой и отпустил. Понимаете? И идя домой, данный гражданин,... якобы, встретил какого-то незнакомого дяденьку. Который увидел его плохое состояние, сделал ему самокруточку и он покурил ее. И поэтому у него в крови оказался наркотик,» - говорит Сергей Демин, отец Вики.От того, был виновник трезв в день трагедии или нет, зависит тяжесть будущего наказания. Максимальный срок по этой статье 15 лет лишения свободы. Родные считают, что первая экспертиза должна быть признана не действительной. Они твердо решили добиваться справедливости всеми законными способами.«Мы надеялись, что все будет как положено, все по суду. Но вот мы как ознакомились с делом... то есть это уже можно было понять, что ничего этого не будет уже,» - переживает Елизавета Маковева, мама Владика.«Мы хотим добиться справедливости. Вы поймите, что эта ситуация может произойти не только с нами. Хотим, чтобы на нашем примере люди поняли, что можно добиться правды. Можно на любом этапе следствия предъявить какие-то претензии, быть услышанными, добиться результатов. Добиться наказания, справедливого наказания,» - добавляет Маргарита Гайнова, сестра Вики.У родственников погибших складывается впечатление, что дело хотят побыстрее довести до суда. Оно получило огромный общественный резонанс и многие должностные лица - вплоть до губернатора - обещали взять расследование под свой контроль. Как же поступить потерпевшей стороне? Первым делом, стоит обратиться в органы прокуратуры, которые осуществляют надзор за следствием, посоветовали в Следственном комитете.«Предлагаю обратиться на личный прием к руководству Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области. Выразить свои какие-то пожелания. И возможно будет принято решение о повторном обращении в органы прокуратуры для передачи дела в производство следователей Следственного комитета,» - разъясняет Ирина Минина, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России.Пока задержанный останется под арестом до 4 декабря. Возможно, что первое заседание суда по этому делу состоится уже в январе.Михаил Язынин, Максим Котов. Вести-Владимир.