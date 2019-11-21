Денберел Ооржак, 13-летний участник музыкального конкурса Детское Евровидение-2019 от России, потерял сознание на репетиции и попал в больницу в Польше. Как передает , в настоящий момент ..

Денберел Ооржак, 13-летний участник музыкального конкурса "Детское Евровидение-2019" от России, потерял сознание на репетиции и попал в больницу в Польше.Как передает , в настоящий момент юноша находится под наблюдением врачей.Он прошел медицинское обследование. Ему рекомендовали покой.Денберел Ооржак и его напарница Татьяна Меженцева вышли на сцену в польском городе Гливице на репетицию 20 ноября. До того как мальчик почувствовал себя плохо, они успели сделать два прогона своего номера, уточняет .По данным RT, 24 ноября в Польше состоится песенный конкурс "Детское Евровидение". Российская пара исполнит песню "Время для нас".