Девелоперов в России могут обязать сдавать жилье с отделкой и мебелью. Вопрос уже обсуждается в Минстрое.

Проект изменений в нормативные акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли (АМДПР), пишут "Известия".По данным Минпромторга, квартиры в новостройках с отделкой и мебелью набирают популярность у покупателей, которым выгодно, что меблировка включается в ипотеку. В случае реализации инициативы покупатели смогут выбрать отделку и мебель из нескольких вариантов.С появлением новых требований стоимость квадратного метра в московских новостройках может вырасти на 15-17 тысяч рублей.