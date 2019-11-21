Россия заняла 62-е место (42,0%), за год улучшив свой показатель на 2 позиции

Россия заняла 62-е место (42,0%), за год улучшив свой показатель на 2 позиции (+ 0,1%). Нынешний показатель — лучший для гражданства РФ за последние восемь лет.Ранее Россия заняла 48-е место в рейтинге паспортов мира по версии компании Henley & Partners. Ранжирование соответствует возможностям беспрепятственного доступа гражданам этого государства в другие страны.Возглавила же Индекс гражданств мира Франция, причем уже в 8 раз. Республика набрала 83,5% из возможных 100%.В число лидеров вошли также Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Исландия, а самые низкие показатели исследователи выявили у Афганистана и Сомали. Авторы рейтинга брали в расчёт различные факторы, в числе которых возможность проживания и работы в других странах без получения визы.