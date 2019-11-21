26-летняя звезда телестройки приятно удивила своих
поклонников. Саша Черно из шоу сообщила, что ждет ребенка от своего супруга
Иосифа Оганесяна.
26-летняя звезда телестройки приятно удивила своих
поклонников. Саша Черно из шоу сообщила, что ждет ребенка от своего супруга
Иосифа Оганесяна.
Участница реалити-шоу
"Дом-2" отметила, что пополнение в семье было незапланированным. Она призналась,
что очень счастлива.
"Я хочу передать вам
свою радость! Мы с мужем ждем малыша! Для нас это было очень неожиданно и
незапланированно, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ – вот где
был. Мой смысл жизни", – написала Саша Черно в своем микроблоге в "Инстаграме".
Поделился радостной новостью и Иосиф Оганесян.
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