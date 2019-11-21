26-летняя звезда телестройки приятно удивила своих поклонников. Саша Черно из шоу сообщила, что ждет ребенка от своего супруга Иосифа Оганесяна.

26-летняя звезда телестройки приятно удивила своихпоклонников. Саша Черно из шоу сообщила, что ждет ребенка от своего супругаИосифа Оганесяна.Участница реалити-шоу"Дом-2" отметила, что пополнение в семье было незапланированным. Она призналась,что очень счастлива."Я хочу передать вамсвою радость! Мы с мужем ждем малыша! Для нас это было очень неожиданно инезапланированно, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ – вот гдебыл. Мой смысл жизни", – написала Саша Черно в своем микроблоге в "Инстаграме".Поделился радостной новостью и Иосиф Оганесян.Материал дополняется