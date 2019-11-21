Праздник появился после первого всемирного телевизионного форума ООН, который прошел в 1996 году.

Праздник появился после первого всемирного телевизионного форума ООН, который прошел в 1996 году. С тех пор многое изменилось в телевещании с технической стороны, но по-прежнему телевидение оказывает немалую роль на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, отмечает на своем сайте организация объединенных наций. Ну, а мы, коллектив ГТРК «Владимир», отмечаем этот праздник на работе, и желаем вам хороших новостей.Екатерина Максимова