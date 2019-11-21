На своей странице в Инстаграме
певица опубликовала откровенное фото. Ани Лорак предстала в мини-юбке и топе.
На своей странице в "Инстаграме"
певица опубликовала откровенное фото. Ани Лорак предстала в мини-юбке и топе.
На снимке из клипа, премьера которого скоро состоится, видны длинные
ноги и часть груди исполнительницы. "Не могу дождаться премьеры клипа на
песню "Мы нарушаем". А вы?", – спросила Ани Лорак у поклонников.
Фанаты пришил в экстаз от смелого кадра. В комментариях они отметили,
что у знаменитость выглядит просто шикарно. "Ноги. Это пожар",
"Безумно ждем, это будет великолепно", "Убиваете своей
красотой", "Красота", "Шикарно", – высказались пользователи
соцсети.
Материал дополняется