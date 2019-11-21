На своей странице в Инстаграме певица опубликовала откровенное фото. Ани Лорак предстала в мини-юбке и топе.

На своей странице в "Инстаграме"певица опубликовала откровенное фото. Ани Лорак предстала в мини-юбке и топе.На снимке из клипа, премьера которого скоро состоится, видны длинныеноги и часть груди исполнительницы. "Не могу дождаться премьеры клипа напесню "Мы нарушаем". А вы?", – спросила Ани Лорак у поклонников.Фанаты пришил в экстаз от смелого кадра. В комментариях они отметили,что у знаменитость выглядит просто шикарно. "Ноги. Это пожар","Безумно ждем, это будет великолепно", "Убиваете своейкрасотой", "Красота", "Шикарно", – высказались пользователисоцсети.Материал дополняется