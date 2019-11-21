В Екатеринбурге выдали первую в России ипотеку по рекордно низкой ставке – 3,4% годовых. Кредит оформлен в рамках программы Ипотека с господдержкой для семей с детьми.

Программа действует уже два года: семьи, в которых после 1 января 2018-го родились второй и последующий дети, могут оформить ипотеку по льготной ставке 6%.Ставка в 3,4% стала возможной благодаря участию банка, который обслуживает эскроу-счета застройщика и участвует в проектном финансировании объектов. В дальнейшем кредитная организация планирует сделать ставку еще ниже.Кредит на двухкомнатную квартиру получила семья с двумя детьми. Мама – домохозяйка, папа работает в сети гипермаркетов, сообщает портал 66.ru.