Дмитрий Шепелев разоткровенничался во время интервью. Популярный ведущий признался, что неадекватно среагировал на дочь своей любимой женщины.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2019-shepelev-vzbesilsya-iz-za-malenkoj-dochki-lyubovnicy.html" target="_blank">Шепелев взбесился из-за маленькой дочки любовницы</a> - Дмитрий Шепелев разоткровенничался во время интервью. Популярный ведущий признался, что неадекватно среагировал на дочь своей любимой женщины.
[url=https://33live.ru/novosti/21-11-2019-shepelev-vzbesilsya-iz-za-malenkoj-dochki-lyubovnicy.html]Шепелев взбесился из-за маленькой дочки любовницы[/url] - Дмитрий Шепелев разоткровенничался во время интервью. Популярный ведущий признался, что неадекватно среагировал на дочь своей любимой женщины.