Проект ученика Малыгинской школы Александра Трапезникова «Библиотечный эко-парк «Читающая Черепаха» победил в категории «Творческая работа».

В финал Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России-2019» в категории «Творческая работа» вышёл ученик Малыгинской школы Ковровского района Александр Трапезников.Его проект «Библиотечный эко-парк «Читающая Черепаха» призван оживить цветниками, лавочками и другими элементами благоустройства пространство вокруг библиотеки родного посёлка. Александр представит наш регион на Международном форуме добровольцев, который пройдёт со 2 по 5 декабря в Сочи. Всего в 2019 году в финал вышло 190 участников. Победителей определит федеральное экспертное жюри. Все проекты волонтёров имеют высокую значимость, они направлены на улучшение качества жизни отдельных людей, восстановление памятников архитектуры, благоустройство территорий детских больниц, организацию досуга детей и взрослых. Сообщили в пресс-службе обладминистрации.