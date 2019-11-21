Замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную доставили на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.

Замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную доставили на допрос по делу о должностных злоупотреблениях, передает "Интерфакс".По информации правоохранительных органов, в настоящее время проводятся оперативно-следственные действия — обыски, выемки документов, допросы.В январе этого года Голосная была назначена заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.С сентября 2017 года она возглавляла управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, ранее занимала пост заместителя руководителя этого управления. В 2002-2011 годах она работала во ФГУП "Росспиртпром".