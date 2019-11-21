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<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2019-smert-yulii-nachalovoj-kto-ubil-pevicu.html" target="_blank">Смерть Юлии Началовой: кто убил певицу</a> - Скоропостижный уход Юлии Началовой обсуждают уже много месяцев: смерть певицы потрясла Россию. Ее пиар-директор Анна Исаева дала корреспонденту Дни.ру откровенное интервью. Она ответила на вопрос, кто убил популярную певицу.