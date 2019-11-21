Золотой ретривер чуть
не утонул из-за воинственной птицы. Крылатый драчун уже атаковал четвероногого
в пруду в прошлом году.
Золотой ретривер чуть
не утонул из-за воинственной птицы. Крылатый драчун уже атаковал четвероногого
в пруду в прошлом году.
Инцидент произошел в Китае. Курьезным роликом поделилась хозяйка
пса. Щенок прыгнул в воду и решил поплавать. Но внезапно к нему подлетел черный
лебедь, намерившийся прогнать собаку со своей территории.
Птица клевала животное, а крыльями
постоянно била собаку по голове. Напуганный пес спасался бегством, пытаясь
уплыть. Лебедь преследовал своего врага до самого берега. К счастью, четвероногому вдалось отбиться от
назойливой птицы, передает Dailystar.co.uk.
Леюедь успокоился лишь тогда, когда изгнал пса из пруда.