Золотой ретривер чуть не утонул из-за воинственной птицы. Крылатый драчун уже атаковал четвероногого в пруду в прошлом году.

Золотой ретривер чутьне утонул из-за воинственной птицы. Крылатый драчун уже атаковал четвероногогов пруду в прошлом году.Инцидент произошел в Китае. Курьезным роликом поделилась хозяйкапса. Щенок прыгнул в воду и решил поплавать. Но внезапно к нему подлетел черныйлебедь, намерившийся прогнать собаку со своей территории.Птица клевала животное, а крыльямипостоянно била собаку по голове. Напуганный пес спасался бегством, пытаясьуплыть. Лебедь преследовал своего врага до самого берега. К счастью, четвероногому вдалось отбиться отназойливой птицы, передает Dailystar.co.uk.Леюедь успокоился лишь тогда, когда изгнал пса из пруда.