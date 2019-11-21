Настоящий скандал разгорелся в Сети из-за более чем спорной книги, включенной в школьную программу в Латвии. В этом произведении детей учат с презрением относиться к русским, воспринимая их как собак и обладателей рабского менталитета.

Настоящий скандал разгорелся в Сети из-за более чем спорной книги, включенной в школьную программу в Латвии. В этом произведении детей учат с презрением относиться к русским, воспринимая их как собак и обладателей рабского менталитета.Анализирующие происходящее в странах Прибалтики эксперты отмечали, что там традиционно сильны националистические настроения. Однако иногда эти проявления доходят до откровенного нацизма.Так, в программу латвийских школ оказался включен роман Гунарса Яновскиса "Сола". В Сети широкое распространение получил отрывок из произведения, в котором рассказывается о предпочтительном поведении при общении с русскими. Делать это надо так, говорится в тексте, словно сам прибалт стоит в окне на втором этаже, а его русский собеседник находится во дворе "по уши в дерьме и грязи"."Будь учтивым и холодно приветливым, временами даже улыбнись. В морду не бей, но смотри на него свысока", – повествует автор. При соблюдении этих немудреных правил, уверяет он, можно будет разглядеть в глазах русского собеседника страх. "Так собака боится даже самого легкого намека на огорчение в голосе своего хозяина, и русские со своей широкой душонкой даже сегодня не являются чем-то другим, как рабами татар, коими они были веками", – значится в цитате.Европейские ценности, разжигающие межнациональную ненависть ��Роман Гунарса Яновскиса «Сола» включён в школьную программу министерством образования Латвии— ЯМарина Саакян ���� (@marinochka_san)Примечательно, что по меньшей мере часть преподавательского состава ничего страшного в подобных словах не видит. "За все годы я не читала и не видела чего-то лучшего. По моему мнению, это золотой фонд латвийской литературы", – цитирует издание News-Front учительницу литературы Иеву Грахольску.Новость стала причиной громкого скандала, разгоревшегося в Сети. Пользователи отметили, что это очередное доказательство "нацистского реванша" и печальное следствие политики русофобии в ряде бывших советских республик. А журналист Андрей Медведев на своей странице в "Телеграм" отметил ,что проблема куда шире и глубже, чем это может показаться на первый взгляд."Подумаешь, латвийские учебники. Ну да, написали, про русских традиционно плохо", – к русофобии, цветущей за пределами России он отнесся спокойно. Куда опаснее подобные проявления, происходящее у россиян под носом. "У нас каждый второй модный писатель, режиссер или какой ещё деятель культуры, и каждый первый оппозиционный политик про русских говорит ровно тоже самое. И даже хуже", – обратил внимание Андрей Медведев."На культурный форум или на лекцию сходите. Там все расскажут про рабский менталитет, русское быдло, слабый генетический материал и отрицательную селекцию", – добавил журналист. При этом сомнительные заявления, звучащие на этих внутрироссийских площадках, такой острой реакции общественности не вызывают.Более того, как показал случай с назвавшим русский язык "клоачным" Гасаном Гусейновым, у озвучившего русофобскую мысль человека найдется немало заступников и защитников. "Так чего нам Латвия. С собой разобраться было бы неплохо для начала", – заключил Андрей Медведев.