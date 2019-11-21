Уголовное дело возбуждено в Челябинске по факту смерти пациента наркологической больницы. Его тело было найденона территории лечебного учреждения. По данным , в результате ..

Уголовное дело возбуждено в Челябинске по факту смерти пациента наркологической больницы. Его тело было найденона территории лечебного учреждения.По данным , в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался вахтер медицинского учреждения. Его уже задержали сотрудники полиции.Расследованием занимается следственное управление СК РФ по региону.Получить комментарий руководства больницы не удалось.