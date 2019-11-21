В регионе прошли мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям.

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню правовой помощи детям, сотрудники полиции провели ряд мероприятий для юных жителей Владимирской области.В областном центре сотрудники правового отдела УМВД России по Владимирской области вместе с Уполномоченным по правам ребенка Геннадием Прохорычевым посетили детские клубы по месту жительства в нескольких районах города.В ходе бесед гости напомнили ребятам о правах, которыми каждый человек наделен от рождения, и обязанностях, возникающих по мере взросления и в связи с получением тех или иных документов.Особое внимание во время встречи уделили мерам личной безопасности, напомнив школьникам о необходимости быть бдительными и внимательными, в частности, при использовании ресурсов сети Интернет.Правоохранители сделали особый акцент на некоторых нормах административного и уголовного законодательства, на конкретных примерах пояснив, в каких случаях несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности.В ходе мероприятий были организованы встречи с родителями воспитанников детских клубов, которым напомнили, что безопасность детей – это, в первую очередь, задача родителей.В этот же день сотрудники правовых отделов и подразделений по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов системы профилактики и местных администраций организовали занятия по правовому просвещению в школах региона.Юные собеседники и их родители задавали полицейским вопросы, на каждый из них получая компетентные ответы.В завершение мероприятий участники отметили, что подобные встречи формируют навыки правомерного поведения и умение принимать верные решения в различных ситуациях, дают возможность узнать много нового об аспектах юридической сферы, касающихся прав несовершеннолетних, воспитывают чувство ответственности за поступки.