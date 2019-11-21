Установлено, что злоумышленник успел продать автомобиль третьему лицу по заниженной стоимости, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Зюзино задержали 38-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от 32-летнего москвича. Он рассказал, что некоторое время назад он передал неизвестному мужчине свой автомобиль марки «BMW» в аренду с обязательной ежемесячной выплатой за эксплуатацию. Однако через некоторое время арендатор перестал выходить на связь, а денежные средства на счет не поступили. Ущерб составил более 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Нахимовском проспекте сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник успел продать автомобиль третьему лицу по заниженной стоимости, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничесто». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56