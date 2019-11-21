Всем обратившимся оказана квалифицированная юридическая помощь...

20 ноября сотрудники правовых подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в проведении акции «Всероссийский день правовой помощи детям», приуроченной к Всемирному дню ребенка.Юрисконсульты и сотрудники иных подразделений ГУ МВД России по г. Москве совместно с депутатами Московской городской Думы, нотариусами, адвокатами, иными работниками социальной сферы проконсультировали граждан по вопросам, касающимся защиты детей.Всем обратившимся оказана квалифицированная юридическая помощь, в частности, гражданам разъяснены вопросы порядка признания ребенка ограниченно дееспособным, права на улучшение жилищных условий ребенка-инвалида, получения и использования материнского капитала, наделение несовершеннолетних детей недвижимым имуществом, определения места жительства ребенка, оказания содействия в лечении несовершеннолетних детей, а также иным вопросам, вопросы санкций за применение бытового насилия в семье и учету несовершеннолетних в подразделениях по работе с несовершеннолетними.