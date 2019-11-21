Женщина рассказала, что к ней сзади подбежал неизвестный мужчина и, толкнув ее, выхватил из рук сумку...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ТиНАО и межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 44-летнего приезжего, подозреваемого в совершении трех грабежей и краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от 46-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что недалеко от станции метро «Ольховая» к ней сзади подбежал неизвестный мужчина и, толкнув ее, выхватил из рук сумку, в которой находились денежные средства и личные вещи, после чего скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские задержали подозреваемого на территории Новой Москвы. В ходе личного досмотра при нем был обнаружен и изъят похищенный телефон, денежными средствами он уже успел распорядиться по своему усмотрению.В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности, а так же установлено, что ранее мужчина совершил кражу. Подозреваемый, воспользовавшись тем, что дверь в комнату одного из соседей в общежитии, где он проживал, была открыта, тайно проник туда и похитил личные вещи. Похищенное имущество он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.161 УК РФ «Грабеж», 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям и гостям Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы: если Вы пострадали от противоправных действий задержанного, просим Вас обращаться в дежурную часть УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве либо по телефонам дежурной части (круглосуточно): 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79