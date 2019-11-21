Заявитель приехал в службу доставки, ему пояснили, что накануне посылку уже вручили неизвестному...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 37-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве.В полицию обратился 54-летний мужчина. Он пояснил, что некоторое время назад разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дорогостоящего музыкального оборудования, которое находилось на хранении в другом городе. Через некоторое время нашелся покупатель, который попросил перед тем, как окончательно решиться на покупку, посмотреть оборудование, а также уточнил данные отправителя и место доставки.Заявитель попросил своего знакомого переслать имущество, которое он должен был забрать в пункте выдачи на Осенней улице и сразу же продемонстрировать покупателю. Однако, когда заявитель приехал в службу доставки, ему пояснили, что накануне посылку уже вручили неизвестному. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов. Им оказался 37-летний приезжий мужчина.Установлено, что злоумышленник, узнав у заявителя в процессе общения необходимые данные, сделал поддельный паспорт и генеральную доверенность и, предварительно замаскировав внешность, получил товар в службе доставки.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93