Спасенный на Алтае филин отправится в питомник для редких птиц Тайган. Хищника прооперировали, однако перед отправкой ему еще предстоит пройти реабилитационный курс, передает ГТРК Алтай. На новое место жительства он переедет, вероятнее всего, после новогодних праздников.

Спасенный на Алтае филин отправится в питомник для редких птиц "Тайган". Хищника прооперировали, однако перед отправкой ему еще предстоит пройти реабилитационный курс, передает ГТРК "Алтай". На новое место жительства он переедет, вероятнее всего, после новогодних праздников.Напомним, раненый лесной обитатель попался жительнице Благовещенского района еще в октябре. Самостоятельно филин взлететь не мог, поэтому женщина решила передать животное специалистам. Как выяснилось, краснокнижная птица была подстрелена, и в таком состоянии ей пришлось провести несколько дней."У этого достаточно крупного взрослого самца было перебито левое крыло. Это огнестрельное ранение, уже застарелое. Раздробленные кости начали срастаться, но неровно. Его пришлось прооперировать, немного разрушить начавшуюся консолидацию, чтобы птица могла хотя бы поджимать крыло, а не таскать его, что оно не висело. Если бы филина нашли, когда рана еще была свежая, можно было бы все восстановить, чтоб он летал. Однако в этом случае, увы, он сможет жить только в вольере", — сообщил глава центра помощи диким животным "Ноев ковчег" в Барнауле Артем Кучер.Как рассказал Артем Кучер, в настоящий момент филин хорошо себя чувствует, появился аппетит. Ежедневно птица съедает по 10 цыплят.