Косметолог Татьяна
Брызгалина объяснила, с чем могут быть связаны такие явные
перемены во внешности Примадонны. Она объяснила, какие проблемы имеет Алла
Пугачева.
Косметолог Татьяна
Брызгалина объяснила, с чем могут быть связаны такие явные
перемены во внешности Примадонны. Она объяснила, какие проблемы имеет Алла
Пугачева.
По словам эксперта, раньше поклонники видели
снимки певицы, отредактированные в специальной программе. При этом она
подчеркнула, что звезде, все-таки, уже 70 лет, и об этом нельзя забывать.
"Она для своих лет хорошо выглядит,
просто те фотографии были хорошо обработаны в фотошопе. Она очень
хорошо выглядит. Косметологи работали, хирурги работали. А тут
на видео просто невозможно показать фотошоп", – цитирует косметолога. Она отметила, что
у Аллы Пугачевой есть проблемные зоны, в частности – шея. Но это для
ее возраста и неудивительно.
Брызгалина
вынесла артистке неутешительный приговор. "Функции организма ослаблены, чем
ее стимулировать? Выдают возраст шея и руки, хоть она
и подтянута", – заявила специалист.
19 Ноя 2019 в 9:46 PST
Материал дополняется