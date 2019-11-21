Косметолог Татьяна Брызгалина объяснила, с чем могут быть связаны такие явные перемены во внешности Примадонны. Она объяснила, какие проблемы имеет Алла Пугачева.

Косметолог ТатьянаБрызгалина объяснила, с чем могут быть связаны такие явныеперемены во внешности Примадонны. Она объяснила, какие проблемы имеет АллаПугачева.По словам эксперта, раньше поклонники виделиснимки певицы, отредактированные в специальной программе. При этом онаподчеркнула, что звезде, все-таки, уже 70 лет, и об этом нельзя забывать."Она для своих лет хорошо выглядит,просто те фотографии были хорошо обработаны в фотошопе. Она оченьхорошо выглядит. Косметологи работали, хирурги работали. А тутна видео просто невозможно показать фотошоп", – цитирует косметолога. Она отметила, чтоу Аллы Пугачевой есть проблемные зоны, в частности – шея. Но это дляее возраста и неудивительно.Брызгалинавынесла артистке неутешительный приговор. "Функции организма ослаблены, чемее стимулировать? Выдают возраст шея и руки, хоть онаи подтянута", – заявила специалист.19 Ноя 2019 в 9:46 PSTМатериал дополняется