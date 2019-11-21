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<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2019-stal-izvesten-sostav-sbornoj-rossii-na-pervyj-etap-kubka-mira-po-biatlonu.html" target="_blank">Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по биатлону</a> - Союз биатлонистов России утвердил состав национальной команды на первый этап Кубка мира сезона-2019/20, который стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. Об этом сообщила пресс-служба организации.