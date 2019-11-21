Италия готовится ко второй волне наводнения. Наибольшую опасность оно представляет для Венеции, ведь город ещё не успел оправиться от первой волны. Рекордное за полвека наводнение уже причинило ущерб на сотни миллионов евро. Знаменитый городской собор Сан-Марко — разрушается, а венецианская дамба Моисей за 8 миллиардов евро почему-то сама оказалась под водой.

Италия готовится ко второй волне наводнения. Наибольшую опасность оно представляет для Венеции, ведь город ещё не успел оправиться от первой волны. Рекордное за полвека наводнение уже причинило ущерб на сотни миллионов евро. Знаменитый городской собор Сан-Марко — разрушается, а венецианская дамба "Моисей" за 8 миллиардов евро почему-то сама оказалась под водой.Река Рено и ее притоки сегодня больше всего беспокоят службы гражданской защиты. На дежурстве в регионе Эмилия-Романия — армия. Военные следят за уровнем воды и проводят эвакуацию там, где вот-вот прорвет.Так же было в Тоскане два дня назад — гидрологи и мэры Пизы и Флоренции замерев дыхание следили за рекой Арно. 4 метра 60 сантиметров — побит 30-летний рекорд.В Тоскане все еще режим чрезвычайной ситуации, а в Венеции считают потери. Мэр кричит об убытках на миллиард, губернатор региона насчитал полмиллиарда. Такой разброс из-за соли — город ушел под соленую воду и ее разрушительное воздействие сказывается не сразу.Это видео снято 13 ноября после первой волны наводнения — мэр и патриарх растерянно ходят по затопленной крипте базилики Сан-Марко Мэр говорит по телефону про злополучную дамбу, что, если ее подняли как давно обещано, не было бы этих фотографий.Это после второй и третей волны, когда все высохло. Стало понятно, что рассыпаются колонны, нужно восстанавливать роскошную напольную мозаику с павлинами.А ведь казалось дамбу вот-вот достроят — спасение Венеции иностранным журналистам рекламировали с воздуха.В 2010 году мы сообщали: "Вода наступает слишком быстро и похоже остановить ее сможет только "Моисей". Очертания, силуэт этого нового итальянского героя уже хорошо виден сверху".В 2014 году мы рассказывали о том, что нас информировали о 80-процентной готовности объекта: "Мы на глубине 13 метров. На самом дне моря. Над нами те самые 4 желтые щита. Пока 4, но будет 21".Звать журналистов на экскурсии прекратили в 2014-м, когда по делу о растратах арестовали 35 человек во главе с бывшим губернатором региона.Всплыли неудобные экспертизы, а вместе с ними начались технические проблемы. Сталь оказалась низкого качества — в соленой воде начала ржаветь, покрываться плесенью и моллюсками. А ведь ей работать 50 лет. Желтые конструкции — барьеры — при подъеме вибрируют. Фальшивые фактуры, подряды, космические цены — 8 миллиардов стоил Италии "Моисей". Могли уложиться в 5, да и проект устарел, пока на нем зарабатывали."Мы говорим о том, что там делались подарочки, подарки и подносились иные дары. Тем, кто распределял бюджет. Кто платит, тот и заказывает музыку, и никто слово поперек не мог сказать. Видя цифры сметы, можно было вообразить, что проектировщики и те, кто руководил ими, выберут лучшую в мире сталь", — сообщил Джан Антонио Стелла, журналист газеты Corriere della Sera.А ведь дамба все еще не построена. Ее пуск назначен и правительство требует не тянуть, на 31 декабря 2021 года.