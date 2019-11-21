Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что его организация нацелена на полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что его организация нацелена на полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио.В связи с ситуации вокруг РУСАДА возникла угроза отстранения российских спортсменов от крупных соревнований, включая Олимпийские игры. Решение будет принято 9 декабря на исполкоме ВАДА. Президент ОКР заявил, что единственный план — о полноценном участии российских спортсменов в Олимпиаде в Токио. "Другие планы не обсуждались. Согласно олимпийской хартии соревнования на Олимпийских играх проходят между национальными олимпийскими комитетами. У МОК нет претензий к ОКР", — приводит слова Позднякова ТАСС."Прогнозировать решение прогнозировать сложно Я не знаю технических деталей. Наши ожидания однозначны, что подтверждается позицией президента МОК и крайне негативной реакцией наших извечных оппонентов, которые в прессе оказывают давление, в том числе на МОК", — сказал Позднчков.