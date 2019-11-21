Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привел бы к росту цен на справки

Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привел бы к росту цен на справки, написал в своем Telegram-канале замглавы ведомства Олег Салагай."С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей",- говорится в сообщении.Будет проведён дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, уточнил Салагай.