В последнее время актрису Кристину Асмус на все лады поливают помоями из-за роли в скандальном фильме Текст. Однако в этот раз все обошлось без грязи и пошлости. Артистка поделилась с поклонниками первым важным событием в жизни своей дочери.

В последнее время актрису Кристину Асмус на все лады поливают помоями из-за роли в скандальном фильме "Текст". Однако в этот раз все обошлось без грязи и пошлости. Артистка поделилась с поклонниками первым важным событием в жизни своей дочери.Супруга юмориста Гарика Бульдога Харламова поделилась умилительным снимком на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре она вместе с мужем и красавицей-дочкой позирует, дабы запечатлеть памятное событие. Оказывается, у юной прелестницы прошел ее первый утренник!Об этом гласит лаконичная подпись Кристины, сопровождающая фото: "Первый утренник Насти Харламовой!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст звезда отечественного шоу-бизнеса сопроводила забавным смайликом в виде улыбающейся мордашки.Что ни говори, а счастливая семья на фото выглядит как нельзя лучше. Ради знаменательного мероприятия Гарик надел брюки и клетчатую рубашку. Правда, на ногах он предпочел оставить модные кроссовки. Асмус выбрала для себя аутентичный наряд, состоящий из клетчатого пиджака овер-сайз, джинсов и белых теннисок.20 Ноя 2019 в 6:55 PSTЧто касается наряда юной прелестницы Анастасии, то она на свой первый утренник выбрала костюм какой-то сказочной героини. На девочке изумрудная блузка с рукавами-воланами и белым широким воротничком, а также ярко-красная юбка. Ну чем не сказочная маленькая принцесса?В свою очередь поклонники пришли в восторг от яркого фото дружной семьи. Многие поспешили высказать свои наилучшие пожелания дочурке знаменитой пары, а также выразить комплименты: "Такие милые😇 красивая семья😊", "Обожаю эту семью!))) Гариком уже много лет восхищаюсь! Талантище!Кристина просто Солнце! Очарована уже давно) А тут они вместе! Идоченька само очарование! Люблю вас! Счастья и здоровья всей вашейсемье, дорогие❤️❤️❤️", "Суперсемейка✌️❤️", "Вы прям котятки ❤️❤️❤️ мама и доча божественно красивые ❤️❤️❤️❤️❤️🙏".