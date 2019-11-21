Много кровушки попил украинцам экс-президент Петр Порошенко. Каждый его пост в социальных сетях сопровождается комментариями доброжелателей. Бывшему главе государства припоминают пьяные загулы и требуют убраться из страны.
Много кровушки попил украинцам экс-президент Петр Порошенко. Каждый его пост в социальных сетях сопровождается комментариями "доброжелателей". Бывшему главе государства припоминают пьяные загулы и требуют убраться из страны.
Бурную реакцию украинцев вызвала встреча экс-президента, а
ныне депутаты и главы партии "Европейская солидарность" с главой
Европейской народной партии Жозефом Долем. Украины продолжит реформы, заверил
Порошенко.
"Надеюсь, что и новое руководство Европейского Союза
продолжит неизменную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины, в том
числе способствовать выполнению нашим государством критериев членства в
Союзе", – сказал экс-президент.
На своей странице в Instagram Порошенко разместил совместную
фотографию с Долем. Пафосные заявление бывшего президента о европейском будущем
Украины пользователей Сети не вдохновили. "Сваливай из страны
уважаемый". – написал комментатор с ником juli_paiton.
Другие полагают, что европейцы уже устали от Порошенко.
"Пьяная хрюня. Сэлфится с тем, кого поймает, кто не успел спрятаться.
Позор! Страну позорит, алкаш!" – возмущается пользователь n_cik123.
21 Ноя 2019 в 1:39 PST
Напомним, ранее появились слухи, что бывший президент
заключил взаимовыгодное соглашение с нынешними властями. Якобы
обязуется прекратить активную оппозиционную деятельность, взамен ему дают
иммунитет от уголовных преследований. Информацию опубликовал анонимный
телеграм-канал Zе! INSIDER.
Сейчас бывший глава государства фигурирует в 13
расследованиях. Одно из них – о прошлогодней провокации в Керченском проливе. Многие полагают, что моряков в российские территориальные воды направил лично Порошенко.
По всей видимости, экс-президент был уверен, что опасаться ему
нечего, поэтому то и дело прогуливал допросы. Завтра правоохранители снова ждут
на огонек, но напрасно: политик, по сообщениям его окружения,
находится в Канаде.