Много кровушки попил украинцам экс-президент Петр Порошенко. Каждый его пост в социальных сетях сопровождается комментариями доброжелателей. Бывшему главе государства припоминают пьяные загулы и требуют убраться из страны.

Много кровушки попил украинцам экс-президент Петр Порошенко. Каждый его пост в социальных сетях сопровождается комментариями "доброжелателей". Бывшему главе государства припоминают пьяные загулы и требуют убраться из страны.Бурную реакцию украинцев вызвала встреча экс-президента, аныне депутаты и главы партии "Европейская солидарность" с главойЕвропейской народной партии Жозефом Долем. Украины продолжит реформы, заверилПорошенко."Надеюсь, что и новое руководство Европейского Союзапродолжит неизменную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины, в томчисле способствовать выполнению нашим государством критериев членства вСоюзе", – сказал экс-президент.На своей странице в Instagram Порошенко разместил совместнуюфотографию с Долем. Пафосные заявление бывшего президента о европейском будущемУкраины пользователей Сети не вдохновили. "Сваливай из страныуважаемый". – написал комментатор с ником juli_paiton.Другие полагают, что европейцы уже устали от Порошенко."Пьяная хрюня. Сэлфится с тем, кого поймает, кто не успел спрятаться.Позор! Страну позорит, алкаш!" – возмущается пользователь n_cik123.21 Ноя 2019 в 1:39 PSTНапомним, ранее появились слухи, что бывший президентзаключил взаимовыгодное соглашение с нынешними властями. Якобыобязуется прекратить активную оппозиционную деятельность, взамен ему даютиммунитет от уголовных преследований. Информацию опубликовал анонимныйтелеграм-канал Zе! INSIDER.Сейчас бывший глава государства фигурирует в 13расследованиях. Одно из них – о прошлогодней провокации в Керченском проливе. Многие полагают, что моряков в российские территориальные воды направил лично Порошенко.По всей видимости, экс-президент был уверен, что опасаться емунечего, поэтому то и дело прогуливал допросы. Завтра правоохранители снова ждутна огонек, но напрасно: политик, по сообщениям его окружения,находится в Канаде.