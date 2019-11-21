На днях разразился скандал вокруг Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева. Масла в огонь подлил продюсер Андрей Разин. Репортеры связались с действующими лицами этой истории, чтобы разобраться в сути конфликта.

На днях разразился скандал вокруг Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева. Масла в огонь подлил продюсер Андрей Разин. Репортеры связались с действующими лицами этой истории, чтобы разобраться в сути конфликта.18 Ноя 2019 в 12:34 PSTМатериал дополняется