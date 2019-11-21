На днях разразился скандал вокруг Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева. Масла в огонь подлил продюсер Андрей Разин. Репортеры связались с действующими лицами этой истории, чтобы разобраться в сути конфликта.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2019-tajno-vlyublena-sensacionnaya-prichina-vnimaniya-kudryavcevoj-k-shepelevu.html" target="_blank">Тайно влюблена: сенсационная причина внимания Кудрявцевой к Шепелеву</a> - На днях разразился скандал вокруг Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева. Масла в огонь подлил продюсер Андрей Разин. Репортеры связались с действующими лицами этой истории, чтобы разобраться в сути конфликта.
[url=https://33live.ru/novosti/21-11-2019-tajno-vlyublena-sensacionnaya-prichina-vnimaniya-kudryavcevoj-k-shepelevu.html]Тайно влюблена: сенсационная причина внимания Кудрявцевой к Шепелеву[/url] - На днях разразился скандал вокруг Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева. Масла в огонь подлил продюсер Андрей Разин. Репортеры связались с действующими лицами этой истории, чтобы разобраться в сути конфликта.