Свое первое большое интервью после возвращения из Испании в Россию мечта мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову. В эксклюзивном интервью в программе Привет, Андрей! на телеканале Россия поп-дива не разочарует своих поклонников: она расскажет все самые смешные, дикие и опасные эпизоды своей бурной жизни в шоу-бизнесе.

Свое первое большое интервью после возвращения из Испании в Россию мечта мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову. В эксклюзивном интервью в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия" поп-дива не разочарует своих поклонников: она расскажет все самые смешные, дикие и опасные эпизоды своей бурной жизни в шоу-бизнесе.Наталья Ветлицкая объяснит, куда и почему так внезапно пропала в начале нулевых, о своих мужьях и романах, а также о том, для чего сейчас решила вернуться."У нас была взаимная любовь абсолютно, мы были влюблены друг в друга. У нас была романтика, настоящие чувства, — вспоминает свой роман с Дмитрием Маликовым Наталья Ветлицкая. — Но я не Димин вариант, нет. Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто".Наталья Ветлицкая призналась, что про нее говорят правду: она действительно дала каблуком Дмитрию Маликову по голове."Вот такая была я огненная, представляешь?!" — восклицает певица во время интервью в студии программы "Привет, Андрей!"."За что?" — удивляется ведущий телеканала "Россия"."Ну, за дело, за что, что… Просто так что ль дают по башке каблуком?" — тут же оправдывается Наталья Ветлицкая.Наталья Ветлицкая признается, что рождение ребенка не принесло ей счастья."Может быть я не такая как все женщины, может быть я неправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно, — признается певица. — Просто это такое конкретное испытание".После родов, отмечает Ветлицкая, вся твоя жизнь меняется: ты уже себе не принадлежишь, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай Бог с ней (дочкой Ульяной) что-то случится.Наталья Ветлицкая рассказала и о своих мужьях, в том числе и о самом неудачном своем браке."Это был очень опасный, очень тяжелый человек. Мне очень много лет в кошмарах снилось, что он нападает, убивает меня", — заявила Ветлицкая."Мне страшно об этом вспоминать. Этот человек приходил к моим родителям с пистолетом, наставлял на них и говорил: или она идет со мной, или я вас сейчас тут пристрелю. Один раз он меня чуть не убил. Но произошло чудо", — рассказывает Наталья.Все подробности об официальных и неофициальных браках, личной жизни и творческих планах смотрите в программе "Привет, Андрей!" 23 ноября 2019 года на канале "Россия" в 18 часов.Уже в следующем году певица представит свою концертную программу "20 X 2020". Наталья Ветлицкая споет в Москве и Санкт-Петербурге.