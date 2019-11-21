У школьника обнаружили целый склад боеприпасов. На днях парня и его друга задержали сотрудники ФСБ. У подростков был в лесу тайник с оружием: две боевые гранаты, один пистолет Макарова, ..

У школьника обнаружили целый склад боеприпасов. На днях парня и его друга задержали сотрудники ФСБ.У подростков был в лесу тайник с оружием: две боевые гранаты, один пистолет Макарова, около сотни патронов. На допросе школьник рассказал, что просто увлекается радио, а боеприпасы случайно купил на блошином рынке. Якобы перепутал и вместо транзистора взял несколько магазинов с патронами. В ФСБ ему не поверили и возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Парню грозит до четырех лет колонии, пишет телеграм-канал Life Shot.