Публикация записей разговоров, которые якобы вел руководитель Госбюро расследований Роман Труба, сильно ударила по президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства не только подставился, но и втоптал в грязь репутацию Украины за рубежом, возмущаются эксперты. По их мнению, приличные политики за стол с ним больше не сядут.
Публикация записей разговоров, которые якобы вел руководитель Госбюро расследований Роман Труба, сильно ударила по президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства не только подставился, но и втоптал в грязь репутацию Украины за рубежом, возмущаются эксперты. По их мнению, приличные политики за стол с ним больше не сядут.
Публикация разговоров якобы главы Государственного бюро
расследований Романа Трубы наделала много шума. Украинцы возмущены: неужели
Владимир Зеленский, создавший себе образ честного политика, ничем не лучше
Петра Порошенко?
Утечка разговоров главы Госбюро расследований может выйти
президенту боком. О последствиях главу государства предупредил политолог Юрий Руденя.
"Нынешний президент после этого точно не сможет отрицать, что он сам
планировал уголовное преследование своих политических оппонентов. Для любого
западного политика такое поведение очень дурно пахнет", – приводит слова
эксперта телеграм-канал Монiка Зеленскi.
Скандал приведет к тому, что Зеленский станет
"токсичным" политиком, с которым серьезные люди будут отказываться
иметь дело: если его куда-то пригласят, то усадят за дальний стол, отмечают
авторы. "Зеленский втоптал в грязь репутацию страны всего лишь за полгода,
и для этого действительно нужно иметь определенный талант", – говорится в
сообщении телеграм-канала.
А у Зели, пишут, самолет сломался в Харькове.
Зеленский сел в президентский самолет, однако из-за неисправности борт не смог взлететь. Он около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло.
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На днях в телеграм-канале "Трубу прорвало"
появились любопытные аудиозаписи, которые, как утверждают опубликовавшие их
анонимы, сделаны в кабинете главы Госбюро расследований Романа Трубы. Записи
доказывают, что указания по ведению уголовных дел против оппонентов поступают
из офиса , уверяют авторы канала.
Если верить опубликованным аудиозаписям, приоритетным
для главы ГБР является расследование против экс-президента Петра Порошенко. На
контроле у также дело бывшего руководителя Минздрава
Ульяны Супрун и ряда киевских чиновников, сообщают авторы телеграм-канала.