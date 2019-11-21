Публикация записей разговоров, которые якобы вел руководитель Госбюро расследований Роман Труба, сильно ударила по президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства не только подставился, но и втоптал в грязь репутацию Украины за рубежом, возмущаются эксперты. По их мнению, приличные политики за стол с ним больше не сядут.

Публикация записей разговоров, которые якобы вел руководитель Госбюро расследований Роман Труба, сильно ударила по президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства не только подставился, но и втоптал в грязь репутацию Украины за рубежом, возмущаются эксперты. По их мнению, приличные политики за стол с ним больше не сядут.Публикация разговоров якобы главы Государственного бюрорасследований Романа Трубы наделала много шума. Украинцы возмущены: неужелиВладимир Зеленский, создавший себе образ честного политика, ничем не лучшеПетра Порошенко?Утечка разговоров главы Госбюро расследований может выйтипрезиденту боком. О последствиях главу государства предупредил политолог Юрий Руденя."Нынешний президент после этого точно не сможет отрицать, что он сампланировал уголовное преследование своих политических оппонентов. Для любогозападного политика такое поведение очень дурно пахнет", – приводит словаэксперта телеграм-канал Монiка Зеленскi.Скандал приведет к тому, что Зеленский станет"токсичным" политиком, с которым серьезные люди будут отказыватьсяиметь дело: если его куда-то пригласят, то усадят за дальний стол, отмечаютавторы. "Зеленский втоптал в грязь репутацию страны всего лишь за полгода,и для этого действительно нужно иметь определенный талант", – говорится всообщении телеграм-канала.А у Зели, пишут, самолет сломался в Харькове.Зеленский сел в президентский самолет, однако из-за неисправности борт не смог взлететь. Он около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло.— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda)На днях в телеграм-канале "Трубу прорвало"появились любопытные аудиозаписи, которые, как утверждают опубликовавшие иханонимы, сделаны в кабинете главы Госбюро расследований Романа Трубы. Записидоказывают, что указания по ведению уголовных дел против оппонентов поступаютиз офиса , уверяют авторы канала.Если верить опубликованным аудиозаписям, приоритетнымдля главы ГБР является расследование против экс-президента Петра Порошенко. Наконтроле у также дело бывшего руководителя МинздраваУльяны Супрун и ряда киевских чиновников, сообщают авторы телеграм-канала.