На снимке изображены колокольня Всех Святых и собор Боголюбской иконы Божией Матери.

Папа Римский Франциск получил в подарок от корреспондента ТАСС уникальную фотографию, сделанную в Боголюбове во Владимирской области. На ней изображены колокольня Всех Святых и собор Боголюбской иконы Божией Матери, снятые на заре с высоты птичьего полета. Автор снимка - Дмитрий Серебряков. Символический дар был передан по пути понтифика в Таиланд, где он начинает свой апостольский визит. Папа Римский всегда отмечает близость православной и католической церквей, а также неоднократно выражал желание посетить Россию. Сообщает .