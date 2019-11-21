Владимирцы - против ликвидации левых поворотов на участке федеральной трассы. Не совершать ошибок призывают и власти областного центра.

Ситуация на пекинке: напряжение зашкаливает. Владимирцы - против ликвидации левых поворотов на участке федеральной трассы. Не совершать ошибок призывают и власти областного центра. Но вот слышат ли их аргументы? Совещание, которое назрело давно, губернатор провёл только сегодня. Что в итоге?Это самый последний вариант переустройства пекинки в черте областного центра. Красные точки - это оставшиеся светофоры - их четыре - на один больше, чем было прежде - и это, видимо, последняя уступка городу. Как заявляет начальник Упрдора, на федеральной трассе, согласно нормативам, светофоров вообще быть не должно.Алексей Борисов, начальник ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород: «Мы оставляем четыре перекрестка полностью, которые будут регулироваться светофорами. Это перекресток с бульваром художника Иванова, это пересечение улицы Горького, это поворот на Веризино и «Тандем», хотя мы «Тандем» хотели вообще убрать, но, тем не менее, понимаем, что есть большое скопление - граждане привыкли, им нужно выезжать-заезжать - мы там установим светофорный объект».А все остальные светофоры, соответственно, под снос - уже закрыты левые повороты на Белякова и Белоконской, на очереди улицы Куликова, Ореховая и Безыменского. Нет на карте и светофора на перекрестке с Суздальским проспектом. Пока он сохраняется, но в перспективе может быть заменен разворотными петлями. По замыслу дорожников, нововведения должны повысить безопасность и скорость транспортного потока на федеральной трассе, но побочным эффектом этого, очевидно, станут проблемы на муниципальных дорогах.Андрей Шохин, глава администрации города Владимира: «Мы посчитали, сколько вот на Комиссарова - специально привлекли университет. 1200 машин в час выезжает в час пик в левом повороте. Это просто большое количество и закрывая этот поворот, мы просто... не знаю, что дальше будет с Суздальским проспектом».Вторят городским властям прокуратура и ГИБДД - поселок РТС, Сельцо - из-за переустройства дороги десятки тысяч автомобилистов будут искать новые пути проезда и чем эти поиски закончатся, предсказать сложно.Александр Новиков, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области: «Самое плохое и непонятное - почему мы сегодня не знаем, как эти перекрестки будут обустроены, я не могу сказать, как там будет обустроено движение, как будут организованы развороты, в каких направлениях будет проходить транспорт. Сегодня мы имеем старую схему при необходимости закрытия левых поворотов. Мы не против, но мы должны предвидеть риски и менять риски одни на другие - наверное, сегодня нецелесобразно».В управлении дороги в такие негативные сценарии не поверили и призвали мэрию изыскивать собственные ресурсы для решения транспортных проблем.Алексей Борисов, начальник ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород: «Мы сегодня говорим коллапс - коллапса не будет! Мы же с вами договорились. - Он уже есть. - Так давайте смотреть, мы же с вами обсуждали, что параллельно вы свои все дублеры, которые есть у вас на дороге. - Какие дублеры? У нас нет дублеров. У нас есть улицы города Владимира. - Вот улицы города Владимира, пожалуйста коллеги, и эта просьба и к госавтоинспекции, и к прокуратуре, и к вам, Андрей Станиславович, давайте их уберем от незаконно стоящего транспорта, который сегодня там стоит и паркуется».В итоге встреча окончилась буквально ничем. Упрдор от намеченных планов отклоняться не собирается, город повлиять на ситуацию не может, а губернатор и областная администрация, несмотря на призывы горожан, заняли нейтрально-отстраненную позицию. В итоге эксперимент, против которого выступает большинство владимирцев, - уже в действии.Никита Тарбеев, Александр Голубев, «Вести-Владимир».