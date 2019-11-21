В эфире программы Вечерний Ургант ведущий порассуждал,
кто мог оскорбить футболиста. Шоумен считает, что Артем Дзюба стал жертвой
мнения болельщиков по принципу: кто не забил, тот лох.
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий порассуждал,
кто мог оскорбить футболиста. Шоумен считает, что Артем Дзюба стал жертвой
мнения болельщиков по принципу: "кто не забил, тот лох".
Иван Урган пожаловался, предыдущего выпуска передачи не было в
эфире, но этого никто не заметил. А все потому, что россияне смотрели "самый
важный матч в истории сборной России по футболу".
"Мы играли со сборной
Сан-Марино. Самый зрелищный матч, который для нашей сборной проходил по
принципу: кто не забил, тот лох. Но не этим запомнилась игра. А тем, что с
трибун раздались нецензурные скандирования в адрес Дзюбы", – напомнил Ургант. Ведущий порассуждал, кто бы мог позволить себе такое
хамство.
Шоумен предположил, что
это могли быть израильские поклонники: "Дзюба, Дзюба, Нетаньяху". Он не
исключил, что, возможно, это были местные зрители. Ведь Сан-Марино маленькая
страна, а Артем Дзюба очень большой. По словам Урганта, судя по всему, когда футболист
въехал туда, двум семьям пришлось уехать на время в Италию.
18 Июл 2019 в 8:52 PDT
В то же время ведущий допустил, что обматерить
Артема Дзюбу могли быть и российские болельщики. Однако он отметил, что так
кричать на выступлениях сборной не принято, не то, что во время внутреннего
чемпионата. "Как ни крути, это часть клубной культуры", – нелепо оправдал
фанатов Ургант.
Ведущий полагает, что,
попав на игру, российские зрители перед этим испытали огромный стресс. Ведь
прямого рейса нет, везде выставки, классическая музыка, памятники архитектуры –
ругаться среди такого культурного наследия не к месту. Так что выкрикнуть мат
они смогли только на стадионе.