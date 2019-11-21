В эфире программы Вечерний Ургант ведущий порассуждал, кто мог оскорбить футболиста. Шоумен считает, что Артем Дзюба стал жертвой мнения болельщиков по принципу: кто не забил, тот лох.

В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий порассуждал,кто мог оскорбить футболиста. Шоумен считает, что Артем Дзюба стал жертвоймнения болельщиков по принципу: "кто не забил, тот лох".Иван Урган пожаловался, предыдущего выпуска передачи не было вэфире, но этого никто не заметил. А все потому, что россияне смотрели "самыйважный матч в истории сборной России по футболу"."Мы играли со сборнойСан-Марино. Самый зрелищный матч, который для нашей сборной проходил попринципу: кто не забил, тот лох. Но не этим запомнилась игра. А тем, что стрибун раздались нецензурные скандирования в адрес Дзюбы", – напомнил Ургант. Ведущий порассуждал, кто бы мог позволить себе такоехамство.Шоумен предположил, чтоэто могли быть израильские поклонники: "Дзюба, Дзюба, Нетаньяху". Он неисключил, что, возможно, это были местные зрители. Ведь Сан-Марино маленькаястрана, а Артем Дзюба очень большой. По словам Урганта, судя по всему, когда футболиствъехал туда, двум семьям пришлось уехать на время в Италию.18 Июл 2019 в 8:52 PDTВ то же время ведущий допустил, что обматеритьАртема Дзюбу могли быть и российские болельщики. Однако он отметил, что таккричать на выступлениях сборной не принято, не то, что во время внутреннегочемпионата. "Как ни крути, это часть клубной культуры", – нелепо оправдалфанатов Ургант.Ведущий полагает, что,попав на игру, российские зрители перед этим испытали огромный стресс. Ведьпрямого рейса нет, везде выставки, классическая музыка, памятники архитектуры –ругаться среди такого культурного наследия не к месту. Так что выкрикнуть матони смогли только на стадионе.