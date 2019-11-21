Госавтоинспекция в ноябре рассчитывает на получение оборудования, с помощью которого можно по слюне человека определить употребление наркотиков. Ранее сообщалось, что Минздрав отложил вступление в силу приказа, согласно которому для получения водительских прав необходимо сдать тест на наркотики.

Госавтоинспекция в ноябре рассчитывает на получение оборудования, с помощью которого можно по слюне человека определить употребление наркотиков.Ранее сообщалось, что Минздрав отложил вступление в силу приказа, согласно которому для получения водительских прав необходимо сдать тест на наркотики.О том, что ГАИ в скором времени получит новое оборудование, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, сейчас оно проходит сертификацию, сообщает ТАСС.Данное оборудование предназначено для фиксации, документирования и интерпретации наркотических веществ в слюне человека с помощью иммунохроматографических тест-систем. Анализатор представляет собой переносной автоматический прибор моноблочного плана, которые имеет возможность печатать протоколы измерений на встроенном принтере, а также передавать результаты на компьютер.Ранее сообщалось, что россияне штурмуют медицинские учреждения с целью получить водительские справки. Уже с пятницы, с 22 ноября, всех желающих сдать на права будут направлять на два дополнительных анализа — данная процедура будет стоить несколько тысяч рублей.