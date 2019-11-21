Личная жизнь Прохора Шаляпига вновь оказалась в центре внимания общественности. Однако шокирующим переменам в судьбе артиста только предстоит наступить, считает эксперт.
Личная жизнь Прохора Шаляпига вновь оказалась в центре внимания общественности. Однако шокирующим переменам в судьбе артиста только предстоит наступить, считает эксперт.
Самый необычный мужчина
нашего шоу-бизнеса, который известен больше как светский персонаж, нежели как
певец. "Но в этом-то и заключается его основной талант, – говорит – Свой День рождения Прохор Шаляпин начнет с воспоминаний. Сейчас певец
находится в состоянии душевного кризиса: он решил пересмотреть свою жизнь и,
возможно, более серьезно подойти к ней. Весь этот пиар вокруг его персоны не
более, чем мыльный пузырь, благодаря которому он может зарабатывать. Но его
предназначение в пении, а не только в тусовках. Вот об этом он и будет мыслить".
Декабрь месяц стратегий и
принятия решений. Вряд ли в этот период у Прохора получится активно
зарабатывать, но, как и для любого другого артиста, это месяц будет для него вполне
удачным. "Какая-то дама из прошлой жизни даст о себе знать, но тут его ждут
только разговоры и чаепития и ничего более", – заглянула в будущее гадалка.
В январе ему захочется
все изменить. Это касается и работы, и личной жизни. Шаляпин будет продолжать
находиться на этапе переосмысления своей жизни. Ему будет казаться, что он
ничего не может сделать, что все у него идет кувырком, что он запутался в
информационном поле, и вся эта жизнь его раздражает. И февраль станет месяцем
перемен.
12 Мар 2019 в 7:05 PDT
"Он узнает о беременности
какой-то дамы и воспримет данную ситуацию близко к сердцу: будет парить на
крыльях счастья. Не могу сказать, что вся эта феерия будет длиться долго. В
марте его начнут одолевать сомнения, а к апрелю Шаляпин впадет в глубокую
депрессию. Со всех сторон будут твердить, что ребенок не его, он сначала будет
бороться с этой информацией, а потом сомнения возьмут верх и он полностью уйдет
в себя. К маю он соберется с мыслями. За это время артист потеряет много денег
и нервов из-за переживаний. В результате не сможет работать полноценно", - предсказывает Копнева.
В июне нахлынувший стресс
может серьезно повредить его здоровью: Прохору придется пройти лечение. Зато он
сможет стабилизировать свое финансовое положение. После таких сложных месяцев
ему захочется работать, но тут на сцену выйдут его конкуренты и недоброжелатели.
Вокруг начнутся новые сплетни и кривотолки. Шаляпину снова придется бороться с ними.
"К августу он придет с победой и с новыми отношениями. Наконец-то встретит
настоящую любовь. Он познакомится с женщиной очень властной, самодостаточной и
умной. И просто растворится в отношениях с ней. Начнутся месяцы счастья. К
сентябрю Прохор будет все больше погружаться в чувства и начнет думать,
как поступить. Прошлые отношения, беременность и скандалы с одной стороны и
новая любовь – с другой. Шоумен снова начнет переживать и печалиться. Будет
метаться между двух огней, – продолжает ясновидящая. – В октябре, скорее всего,
у него наступит буря эмоций и страстей. Чувства захлестнут, и он будет просто
на седьмом небе от счастья. Но выбор сделать он так и не сможет – на сцену
выйдет третья дама. Год он проведет в окружении роковых красоток. Его ждет
новый выгодный контракт, который поможет восстановить его финансовое положение
уже в новом году его жизни".