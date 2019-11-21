Личная жизнь Прохора Шаляпига вновь оказалась в центре внимания общественности. Однако шокирующим переменам в судьбе артиста только предстоит наступить, считает эксперт.

Личная жизнь Прохора Шаляпига вновь оказалась в центре внимания общественности. Однако шокирующим переменам в судьбе артиста только предстоит наступить, считает эксперт.Самый необычный мужчинанашего шоу-бизнеса, который известен больше как светский персонаж, нежели какпевец. "Но в этом-то и заключается его основной талант, – говорит – Свой День рождения Прохор Шаляпин начнет с воспоминаний. Сейчас певецнаходится в состоянии душевного кризиса: он решил пересмотреть свою жизнь и,возможно, более серьезно подойти к ней. Весь этот пиар вокруг его персоны неболее, чем мыльный пузырь, благодаря которому он может зарабатывать. Но егопредназначение в пении, а не только в тусовках. Вот об этом он и будет мыслить".Декабрь месяц стратегий ипринятия решений. Вряд ли в этот период у Прохора получится активнозарабатывать, но, как и для любого другого артиста, это месяц будет для него вполнеудачным. "Какая-то дама из прошлой жизни даст о себе знать, но тут его ждуттолько разговоры и чаепития и ничего более", – заглянула в будущее гадалка.В январе ему захочетсявсе изменить. Это касается и работы, и личной жизни. Шаляпин будет продолжатьнаходиться на этапе переосмысления своей жизни. Ему будет казаться, что онничего не может сделать, что все у него идет кувырком, что он запутался винформационном поле, и вся эта жизнь его раздражает. И февраль станет месяцемперемен.12 Мар 2019 в 7:05 PDT"Он узнает о беременностикакой-то дамы и воспримет данную ситуацию близко к сердцу: будет парить накрыльях счастья. Не могу сказать, что вся эта феерия будет длиться долго. Вмарте его начнут одолевать сомнения, а к апрелю Шаляпин впадет в глубокуюдепрессию. Со всех сторон будут твердить, что ребенок не его, он сначала будетбороться с этой информацией, а потом сомнения возьмут верх и он полностью уйдетв себя. К маю он соберется с мыслями. За это время артист потеряет много денеги нервов из-за переживаний. В результате не сможет работать полноценно", - предсказывает Копнева.В июне нахлынувший стрессможет серьезно повредить его здоровью: Прохору придется пройти лечение. Зато онсможет стабилизировать свое финансовое положение. После таких сложных месяцевему захочется работать, но тут на сцену выйдут его конкуренты и недоброжелатели.Вокруг начнутся новые сплетни и кривотолки. Шаляпину снова придется бороться с ними."К августу он придет с победой и с новыми отношениями. Наконец-то встретитнастоящую любовь. Он познакомится с женщиной очень властной, самодостаточной иумной. И просто растворится в отношениях с ней. Начнутся месяцы счастья. Ксентябрю Прохор будет все больше погружаться в чувства и начнет думать,как поступить. Прошлые отношения, беременность и скандалы с одной стороны иновая любовь – с другой. Шоумен снова начнет переживать и печалиться. Будетметаться между двух огней, – продолжает ясновидящая. – В октябре, скорее всего,у него наступит буря эмоций и страстей. Чувства захлестнут, и он будет простона седьмом небе от счастья. Но выбор сделать он так и не сможет – на сценувыйдет третья дама. Год он проведет в окружении роковых красоток. Его ждетновый выгодный контракт, который поможет восстановить его финансовое положениеуже в новом году его жизни".