Дома построены из некачественных материалов, где-то уже прогнил пол, а общая площадь нового жилья в среднем не превышает 34 кв м. Такое же жилье досталось многодетной матери.

Жителей деревни Подымалово, чье жилье местные власти признали аварийным, переселили в непригодные для проживания дома, которые напоминают садовые домики. О проблеме стало широко известно после того, как переселенцы обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) с жалобой на состояние домов, куда их переселили из аварийного жилья."Мы в течение 5 лет проводили мониторинг. Приходится признать, что эти дома худшие, которые были построены", - отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ в Башкортостане Виталий Брыкин, чьи слова приводит РЕН ТВ.Дома построены из некачественных материалов, где-то уже прогнил пол, а общая площадь в среднем не превышает 34 кв м (включая санузел и кухню). Новые дома устроены таким образом, что единственная жилая комната расположена на чердаке. Такое же жилье досталось матери с пятью детьми. Жить в нем она не смогла.фото: bashinform.ruПомимо этого, домики отапливаются электрическими конвекторами, которые не могут полноценно прогреть помещение, а плата за электричество достигает почти 10 тыс рублей в месяц.До этого переселенцы жили в бараках. К ним с разрешения властей они сделали пристрои, возвели хозпостройки, облагородили землю. Но внезапно местные власти решили их переселить. Оказалось, что землю, где стояли бараки, купил частник. Сейчас в ситуации разбираются надзорные органы и правоохранители. Заведено уголовное дело о халатности.