"Оперативники уголовного розыска задержали мужчину, который пытался проникнуть на крышу здания для съемки фотосессии", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"В дежурную часть отдела внутренних дел поступило сообщение о противоправных действиях в помещении делового центра на Пресненской набережной. Было установлено, что неизвестные пытались вскрыть дверь на крышу здания, оказали сопротивление прибывшим сотрудникам охраны и распылили газ из баллончика. В результате один из охранников получил травмы и химические ожоги лица.На месте происшествия полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который, по его словам, пытался проникнуть на крышу для съемки фотосессии.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В отношении остальных пятерых нарушителей в возрасте от 19 до 27 лет составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВолкКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк