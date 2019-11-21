Где заканчивается жизнь пропавших машин, выяснили петербургские полицейские. В Гатчине задержали предполагаемую группу автоворов из шести человек. Один эпизод - угон машины на Васильевском острове - помог сыщикам раскрыть целую преступную схему.

В Гатчинском районе полицейские нашли целый склад автозапчастей угнанных иномарок. Целую преступную схему сыщикам помог раскрыть один угон автомобиля на Васильевском острове. В итоге задержана группа автоугонщиков из 6-ти человек.По версии следствия, похищенные автомобили разбирали в гараже в поселке Пудость Гатчинского района, а затем продавали запчасти уже в Петербурге, в промзоне на Степана Разина. На месте разбора полицейские обнаружили целый склад автозапчастей корейских иномарок, которые аккуратно разложены по полкам. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", а в квартире одного из подозреваемых найдено оборудование для угонов.Отметим, что каждый член группы имел свои обязанности - организатор, мастера по разбору авто и продавцы. Среди задержанных женщина — супруга одного из подозреваемых. Пока ведется следствие, идейный вдохновитель заключен под стражу, двое отправлены под домашний арест, ещё трое соучастников будут ждать суда под подпиской о невыезде.