В мероприятии приняли участие семь уроженцев бывших союзных республик, изъявивших желание стать гражданами России.

20 ноября в Отделении МВД России по Гороховецкому району состоялась торжественная церемония принятия Присяги и вручения паспортов гражданина Российской Федерации.Семь граждан бывших союзных республик поочередно произнесли текст Присяги, подтвердив желание соблюдать Конституцию и законодательство, уважать традиции и культуру страны, в которой теперь будут жить.Документы новым гражданам России вручил врио начальника Отделения МВД России по Гороховецкому району Максим Белоусов.В напутственном слове сотрудники полиции пожелали участникам церемонии с честью нести звание гражданина Российской Федерации и быть верными стране.