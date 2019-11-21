Мужчина заминировал городской жилой дом

В Гусь-Хрустальном в отношении 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В августе мужчина позвонил в полицию и заявил о том, что в одном из городских домов заложена бомба, сообщает УМВД России по Владимирской области.Выехав на проверку по вызову, сотрудники экстренных служб выяснили, что никакой бомбы в Гусь-Хрустальном нет. В последствии они задержали доносчика, он во всём признался.Оказалось, что в этот день он не ограничился одним преступлением. По словам задержанного, в тот летний день он изрядно выпил, сел за руль своей машины и попался сотрудникам ГИБДД, которые лишили его прав. Видимо, с горя, он решил пошутить над полицией.В отношении «весельчака» возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, нарушение правил дорожного движения и уклонение от административного надзора.