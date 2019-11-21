Первоначальный взнос для женщин в рамках новой программы составит 15-20%, тогда как для остальных - 50%.

Льготную ипотечную программу для женщин планируют запустить в ближайшее время в Казахстане, передает Sputnik Казахстан. Воспользоваться ипотекой смогут представительницы прекрасного пола с низким доходом.Первоначальный взнос для женщин в рамках новой программы составит 15-20%. Чтобы получить кредит по стандартным рыночным условиям, нужно накопить 50% от стоимости жилья.Займы будут выдаваться для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Максимальная сумма - 30 миллионов тенге (примерно 5 млн рублей). Ставка по займу пока неизвестна. Максимальная ставка по займам в Жилстройсбербанке (который запускает программу) составляет 8,5%. Доступными кредитами планируют обеспечить около четырех тысяч женщин.