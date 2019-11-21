В Московской области задержаны трое членов международной террористической организации Исламское государство (запрещена в России). Они занимались вербовкой жителей столицы и Подмосковья.

В Московской области задержаны трое членов международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Они занимались вербовкой жителей столицы и Подмосковья.Деятельность трех членов террористической организации пресечена ФСБ с помощью Федеральной службы по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службы Войск национальной гвардии.Установлено, что в период с 2014 года по настоящее время задержанные осуществляли вербовку жителей столицы и области, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирии, чтобы те в дальнейшем участвовали в боевых действиях в составе террористических групп.Кроме того, как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ, по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты фальшивые денежные знаки России, паспорта, средства связи, электронные носители информации, которые использовались для осуществления преступной деятельности. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что ФСБ задержала российского военного, работавшего на украинскую разведку.