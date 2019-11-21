По словам потерпевшего, в ночное время суток на остановке общественного транспорта к нему подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства...
«Оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО при участии сотрудников ФСБ России задержали 26-летнего подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В дежурную часть отдела полиции с заявлением о совершении разбойного нападения обратился 26-летний приезжий. По словам потерпевшего, в ночное время суток на остановке общественного транспорта в районе 19-км Киевского шоссе к нему подошел неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он стал обыскивать одежду, требуя передачи денежных средств. Обнаружив в кармане куртки заявителя кошелек, злоумышленник похитил находящиеся в нем наличные средства в сумме 25 тысяч рублей. Также через мобильное приложение он заставил мужчину перевести денежные средства на расчетный счет неизвестного лица. Общий материальный ущерб составил более 38 тысяч рублей.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 26-летний житель одного из регионов России, ранее судимый за совершение аналогичного противоправного деяния.
При личном досмотре у задержанного была обнаружена и изъята банковская карта, на счет которой были перечислены похищенные денежные средства, а также предмет, похожий на пистолет. Установлено, что частью денежных средств злоумышленник уже успел распорядиться по своему усмотрению.
В настоящее время изъятое оружие направлено в ЭКЦ УВД по ТиНАО для проведения судебной баллистической экспертизы.
По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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