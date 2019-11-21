По словам потерпевшего, в ночное время суток на остановке общественного транспорта к нему подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства...

«Оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО при участии сотрудников ФСБ России задержали 26-летнего подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть отдела полиции с заявлением о совершении разбойного нападения обратился 26-летний приезжий. По словам потерпевшего, в ночное время суток на остановке общественного транспорта в районе 19-км Киевского шоссе к нему подошел неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он стал обыскивать одежду, требуя передачи денежных средств. Обнаружив в кармане куртки заявителя кошелек, злоумышленник похитил находящиеся в нем наличные средства в сумме 25 тысяч рублей. Также через мобильное приложение он заставил мужчину перевести денежные средства на расчетный счет неизвестного лица. Общий материальный ущерб составил более 38 тысяч рублей.В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 26-летний житель одного из регионов России, ранее судимый за совершение аналогичного противоправного деяния.При личном досмотре у задержанного была обнаружена и изъята банковская карта, на счет которой были перечислены похищенные денежные средства, а также предмет, похожий на пистолет. Установлено, что частью денежных средств злоумышленник уже успел распорядиться по своему усмотрению.В настоящее время изъятое оружие направлено в ЭКЦ УВД по ТиНАО для проведения судебной баллистической экспертизы.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79