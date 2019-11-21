Старый непригоден для посещения

В Муроме в 2020 году начнётся строительство нового корпуса детской поликлиники около городской больницы №3. Место под здание уже выбрано, сообщил Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Также в 3-ей городской больнице планируют открыть кабинет рентгеноваскулярной диагностики, для которого закупят аппарат МСКТ и ангиографическую установку.Из-за того, что старое здание детской поликлиники непригодно для посещения, жителям Мурома сейчас приходится ездить в близлежащие медучреждения.