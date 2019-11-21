Выступая на форуме Россия зовёт!, президент России Владимир Путин посоветовал переадресовать вопрос о перспективах отмены антироссийских санкций Конгрессу США.

Выступая на форуме "Россия зовёт!", президент России Владимир Путин посоветовал переадресовать вопрос о перспективах отмены антироссийских санкций Конгрессу США, передает телеканал "Россия 24"."Что касается санкций и перспектив их отмены, нужно спросить у администрации Соединенных Штатов, не мы же вводили санкции против нас самих, это сделал Конгресс США, — вот у них спросите", — сказал он.Путин признался, что испытывал "определенную тревогу" после введения первых санкций в отношении России. При этом он подчеркнул, что минусы есть, но все же это пошло на пользу российской экономике.По словам главы государства, ограничения, вводящиеся в отношении России, носят "эффект бумеранга". "Кого наказали? Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и все", — резюмировал Путин.